 

Тарасова назвала лучшего тренера по фигурному катанию

26.06.2020, 21:16, Новости дня

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе благодаря своему инновационному подходу в работе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона, считает заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

«Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами для девочек. На награду претендуют еще два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно», – передает ТАСС слова Тарасовой.

Уточняется, что в шести категориях премии ISU Skating Awards, церемония которой пройдет в онлайн-режиме 11 июля, в номинации «Лучший тренер» представлены Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян, Брайан Орсер.

Также на звание «Лучший новичок» претендуют две воспитанницы Тутберидзе – Алена Косторная и Александра Трусова, которая после сезона перешла в группу к Евгению Плющенко.

«Трусова – рекордсменка четверных прыжков, но Косторная каталась без сучка, без задоринки весь сезон, делала аксель в короткой программе и два – в произвольной», – отметила Тарасова.

Кроме того, в номинации «Лучший костюм» представлена еще она ученица Тутберидзе – Анна Щербакова.

«Я бы отдала приз именно ей. Задумка с ее платьем, которое трансформировалось по ходу проката, была очень удачной. Как и вся программа», – подчеркнула заслуженный тренер.

Напомним, ученица тренера Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.



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