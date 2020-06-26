Из сектора Газа выпущены две ракеты по территории Израиля

26.06.2020, 21:16, Новости дня

Две ракеты со стороны сектора Газа были выпущены по территории Израиля, сообщили израильские военные.

«Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу израильской армии.

За несколько минут до атаки в районах у палестинского анклава прозвучали сирены воздушной тревоги.

В феврале Израиль сообщал о перехвате пяти из шести ракет, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа.