Многие сопротивляются “открытости”: Собянин рассказал о последствиях снятия ограничений

26.06.2020, 21:10, Новости дня

Своевременно принятые меры помогли Москве сгладить пик коронавируса и сделали возможным поэтапное снятие ограничительных мер. В пятницу, 26 июня, в городе прошел первый после окончания карантина спортивный праздник в Лужниках. Сергей Собянин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, как оживает столица.

— Сергей Семенович, здравствуйте! Вступил в силу третий этап снятия ограничений в Москве. Что по-прежнему пока остается под запретом?

— Нормальная театральная жизнь, работа кинотеатров и даже спортивных объектов. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, хотя команды тренируются, правда тоже с определенными ограничениями — не более десяти человек на одной площадке. Массовые мероприятия, фестивали крупные — все пока за границей разрешенного.

— С 23 июня в Москве в обычном режиме заработали детские сады. Многие ли родители вздохнули с облегчением? Как удается соблюдать в этих учреждениях требования безопасности?

— У нас почти полмиллиона детишек ходит в детские сады. Цифры маленькие — сложно детским садам адаптироваться в настоящее время. Это особые требования к персоналу, педагогам, воспитателям, нянечкам. Это масочный режим, перчатки, необходимость чаще дезинфицировать все, разделить потоки, а также целый ряд других требований. Это дополнительная нагрузка, сложная.

— Вы говорили о том, что неделя — это показательный период. С момента снятия ограничений на работу летних веранд кафе, музеев прошло уже больше времени. О чем говорят цифры?

— Я должен сказать, что ситуация улучшается неделя за неделей. Ничего плохого не происходит. Психологически очень сложно перестроиться. Сначала мы перестраивались, когда входили в пандемию, на эти ограничения, обязанности находиться дома. Многие психологически сопротивлялись этому. Сейчас многие сопротивляются открытости — это кажется настолько непривычно и рискованно. Это отчасти верно, конечно. Но надо отчасти привыкать к нормальной жизни, при этом сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами.