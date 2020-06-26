 

ВОЗ внесла Украину в список стран, где ускорилось распространение COVID-19

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла Украину к числу 11 европейских государств, где “ускоренное распространение” коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 июня заявил региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ганс Клуге.

В ВОЗ отметили, что кроме Украины, зафиксировали рост числа заражений в Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане и Косово.

Крюге  сообщил, что Европа впервые за несколько месяцев переживает увеличение количества случаев COVID-19.

Ежедневно в Европейском регионе сообщают о 20 тыс. новых случаев и более 700 случаев смерти.

Европейский регион ВОЗ охватывает 54 страны и семь территорий. В нем зарегистрировано 2,6 млн случаев инфицирования и 195 тыс. смертей. Это составляет около четверти случаев заболевания в мире и почти 40% умерших на планете (всего 485 тыс).

В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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