Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы – Кулеба

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы. Об этом 26 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка”, – пояснил министр.

По его словам, то же самое касается и отметок посещаемых мест.

“Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev”, – сказал Кулеба

Также он отметил, что выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют, так как их нельзя поменять “задним числом”.

🇺🇦✌️ #KyivNotKiev Вода камінь точить. А МЗС настирливо точить всіх у світі, хто досі пише «Kiev» замість «Kyiv»!… Posted by Dmytro Kuleba on Reede, 26. juuni 2020

Онлайн-кампанию #KyivNotKiev МИД Украины запустил в октябре 2018 года.