 

Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы – Кулеба

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы. Об этом 26 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка”, – пояснил министр.

По его словам, то же самое касается и отметок посещаемых мест.

“Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev”, – сказал Кулеба

Также он отметил, что выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют, так как их нельзя поменять “задним числом”.

🇺🇦✌️ #KyivNotKiev Вода камінь точить. А МЗС настирливо точить всіх у світі, хто досі пише «Kiev» замість «Kyiv»!…

Posted by Dmytro Kuleba on Reede, 26. juuni 2020

Онлайн-кампанию #KyivNotKiev МИД Украины запустил в октябре 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Ядерная дубинка Кремля пугает Запад и поднимает настроение россиян

06.05 / Казанца будут судить за нападение на фельдшера “скорой помощи”

12.05 / В Великобритании суточные потери от коронавируса выросли в три раза

24.04 / Компания Volvo анонсировала новую базовую версию XC90 в России

20.06 / Мнения: Белые тоже были в рабстве у черных

26.05 / Представлен обновленный хетчбэк Kia Rio

06.05 / Киевский суд арестовал украинца, освобожденного в рамках апрельского обмена с боевиками “ЛДНР”. В 2014-м его подозревали в убийстве

22.06 / Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

25.04 / Власти Москвы опровергли заявления о переполненности больниц

04.05 / В Великобритании за сутки от коронавируса скончалось менее 300 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска