ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран, с которыми будут открыты границы с 1 июля. РФ и США в перечень не вошли.

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. РФ и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», – сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Ранее источник в Брюсселе уже заявлял, что ЕС пока не готов открыть границы с Россией.

Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне смогут отдыхать за границей.