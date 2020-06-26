ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля
26.06.2020, 21:08, Новости дня
Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран, с которыми будут открыты границы с 1 июля. РФ и США в перечень не вошли.
«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. РФ и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», – сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.
Ранее источник в Брюсселе уже заявлял, что ЕС пока не готов открыть границы с Россией.
Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне смогут отдыхать за границей.
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