 

ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран, с которыми будут открыты границы с 1 июля. РФ и США в перечень не вошли.

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. РФ и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», – сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Ранее источник в Брюсселе уже заявлял, что ЕС пока не готов открыть границы с Россией.

Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне смогут отдыхать за границей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Помпео назвал СПЧ убежищем для диктаторов

05.06 / Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

16.04 / Власти Москвы пожаловались на нарушающих режим самоизоляции горожан

13.04 / Ученые рассказали, кто больше всего склонен к занятиям творчеством

19.06 / Гиркин заявил, что ищет работу

16.06 / Эксперт назвал причину блокировки аккаунта «Лидеров России» в Twitter

11.06 / Белоруссия предложила РФ открыть границу

23.04 / Участник митинга во Владикавказе стал волонтером и начал развозить продукты

22.04 / Кремль счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19

10.04 / Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве еще не наступил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска