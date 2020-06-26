 

У председателя УИК обнаружили коронавирус

26.06.2020, 21:05, Разное

…после собрания глав всех городских комиссий  в свердловском городе Реж.

В городе Реж Свердловской области у председателя одного из участков для голосования по поправкам в Конституцию обнаружили коронавирус после собрания всех глав городских УИК.

Два дня назад председателей всех участковых комиссий созвали на собрание в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию. Одновременно с решением текущих организационных и стратегических вопросов было проведено коллективное тестирование на коронавирус, каждый из председателей сдал необходимый анализ. После собрания все разъехались по своим участкам и занялись подготовкой и пересчетом листов для голосования.

Накануне, в первый день голосования, около 16:00 один из участков был вынужден ненадолго приостановить свою работу, так как полученные результаты тестов подтвердили COVID-19 у председателя УИК. Сотрудники Роспотребнадзора вручили главе комиссии соответствующее предписание и отправили его домой, однако остальные члены УИК продолжают работать и сегодня.

«Сейчас все участки в городе работают в штатном режиме, — рассказала «Новой» Анна Воробьева, председатель Режевской районной территориальной избирательной комиссии. — Сотрудникам того участка, где заболел председатель, сегодня вручат предписание, и завтра на работу выйдут другие люди. Помещение вечером обработали антисептиком, а голосование в это время продолжали в другом помещении. Председатель дома со вчерашнего дня, а члены комиссии — с завтрашнего».

Еще в начале июня члены избиркомов опубликовали открытое письмо, в котором призвали коллег не участвовать в организации голосования по конституционной реформе из-за возможного заражения коронавирусом. Обращение подписали больше 520 сотрудников избирательных комиссий из разных регионов России.

Изольда Дробина  
«Новая газета на Урале»

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Источник: Новая газета



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