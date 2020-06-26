Россия отчиталась перед ООН о ликвидации нищеты

26.06.2020, 20:53, Новости дня

Россия смогла ликвидировать крайнюю нищету, об этом говорится в обзоре для ООН от Аналитического центра при российском правительстве в партнерстве с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики.

Доля населения с доходом ниже 3,20 доллара в день в 2017 году, который считается порогом абсолютной бедности, составила 0,1%, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Меньше 5,50 долларов в день в 2017 году получали 1,0%, ниже 10 долларов в день – 6,0%.

«По основным параметрам в РФ достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)», – отмечается в обзоре.

Снижению бедности будут способствовать нацпроекты, включая «Демографию», «Производительность труда и поддержка занятости», а также развитие новых механизмов поддержки, в том числе развитие волонтерства и внедрение инструмента «социального контракта».

По каждой цели устойчивого развития (ЦУР) РФ в последние несколько лет демонстрировала положительную динамику, отмечается в документе. Самые большие успехи достигнуты в разделах «Ликвидация нищеты», «Качественное образование» и «Достойная работа и экономический рост».

Также в обзоре сообщается об успехах в ликвидации голода в России.

«Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6% (среди лиц старше 18 лет). При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро – 6,2%», – говорится в документе.

В РФ также снизилась смертность, в 2019 году показатель сократился до 12,3 человек на 1000 жителей страны, в 2015 году показатель равнялся 13 на 1000 жителей.

«Продолжается снижение показателя смертности в трудоспособных возрастах (16-59 лет у мужчин и 16-54 года у женщин). В целом по РФ он снизился к 2018 году до 482,2, или на 11,8% по сравнению с 2015 годом (тогда показатель составлял 546,7 умерших на 100 тыс. человек)», – говорится в обзоре.

В феврале президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью и поручил правительству с 2020 года финансово помогать регионам, где внедряют социальный контракт.

В марте прошлого года сообщалось, что уровень бедности в РФ по итогам прошлого года снизился до 12,9% – это самый низкий уровень с 2014 года, когда он был равен 11,2%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что можно достичь снижения уровня бедности в стране в два раза к 2024 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что меры, предложенные Путиным, серьезно помогут РФ в борьбе с бедностью.