Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

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26.06.2020, 20:53, Новости дня

Порядка 70 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции понадобится, чтобы создать в РФ коллективный иммунитет, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», – передает его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1». 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью.



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