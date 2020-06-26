Путин поблагодарил президента Киргизии за визит на парад Победы

26.06.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу Киргизии Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на парад Победы 24 июня.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, президент Киргизии решил воздержаться от участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за обнаруженного у членов киргизской делегации коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна Жээнбекову за решение не принимать участие в параде Победы на Красной площади.