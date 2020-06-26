 

Мнение: Арестовать всех!

26.06.2020, 20:32, Разное

Я не следил за Белоруссией так уж пристально раньше – и потому не сразу понял, что “выборы”, как сейчас – это у них просто такая белорусская национальная традиция. В 2010 году Лукашенко по ходу своих “выборов”… посадил вообще всех прочих кандидатов в президенты! В буквальном смысле. Всех! И это сошло ему с рук.

То есть в Белоруссии в принципе выдвигаться на выборы – это смертельный номер, примерно как входить в клетку к тигру. Почти гарантия, что тебя посадят. Такая там “демократия”.

Вообще удивительно, конечно. Даже по российскому избирательному законодательству, статус кандидата на выборах дает некоторую неприкосновенность: кандидата нельзя просто так арестовать, задержать… Или это тоже уже отменили? В России выборные законы корежат с такой фантастической скоростью, что я давно уже перестал следить. Но, во всяком случае, раньше такое было. Что и логично: если у кандидата, который по определению выдвигается ПРОТИВ действующей власти, не будет неприкосновенности – у властей будет простой прямой путь избавляться от конкурентов: вместо выборной борьбы – просто всех сажать под любыми надуманными предлогами.

Что, как мы видим, Лукашенко и делает. Случай, когда теория блестяще подтверждается практикой!

В 2010 году ему все сошло с рук. Сойдет ли сейчас, когда ситуация и в мире, и в самой Беларуси гораздо более напряженная? Да и с Путиным у “батьки” отношения серьезно испорчены – впрочем, не по вине “батьки”. Просто у путинской РФ к Белоруссии всего одна, но глобальная претензия: РФ хочет Белоруссию “съесть” – а батька не дает.

Вообще, Луке тоже не позавидуешь: он сейчас между двух, а то и сразу трех огней (Россия, Запад и народ). Плюс еще коронавирус. И никто его не любит!

Ему б сдаться. А с другой стороны – кому? Проблема диктаторов типа “батьки” – что им и сдаться некому. Не с кем подписывать почетную капитуляцию. Так что кончится всё, мне кажется, печально.

А потом такая же проблема встанет и у нас. У нас ведь свой “батька” вызрел – ни в одну дверь уже не пролазит. Сквозь пролом в стене придется вытаскивать.

Источник: Размышления вольного социолога



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