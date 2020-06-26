Мнение: Что мы потеряли после отмены крепостного права в 1861 году
26.06.2020, 20:30, Разное
1. Право на труд. Работа гарантирована всем.
2. Бесплатное жильё. Слово «ипотека» никто и не знает, барин обо всём заботится.
3. Высокая нравственность. Никакого воровства, никакого разврата.
4. Огромное количество праздников и выходных дней.
5. Десять детей в семье — норма, бывает и пятнадцать.
6. Полицию уважают, врачей и учителей уважают вдвойне.
7. Никаких кредитов, никаких финансовых проблем.
8. Стабильность, полная уверенность в завтрашнем дне.
9. Наша армия — самая сильная в мире. Победили Наполеона, в Париж вошли.
10. Медицина бесплатна. Благодарный крестьянин может принести врачу лукошко яиц или корзину редьки, но это не обязательно.
11. Наркотиков нет, рэперов и рокеров нет, молодёжных банд нет.
12. Никто не рвётся в эмиграцию: где родился, там и пригодился.
13. Практика пожизненного найма. Как начал работать на барина в 12 лет, так до глубокой старости на него и работаешь.
14. Царя-батюшку обожают, на похоронах искренние слёзы.
15. Каждая женщина умеет и готовить, и шить. Каждый мужик ловко управляется и с плугом, и с топором.
16. Цены стабильны. Живая курица стоит одну копейку и при Александре I, и через полвека, при Александре II.
17. Все продукты экологически чистые.
18. Дети растут добрыми, потому что с малолетства приучены к труду, потому что играют не с планшетами, а с живыми кошками и коровами.
19. Природа не загажена технологией. Хочешь рыбу лови, хочешь грибы собирай.
20. Народ крепкий, жилистый. Хватает сил и в поле работать, и насыпи для железной дороги копать.
Источник: Место для дискуссий
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