 

Лингвист констатировала отсутствие ошибок в бюллетенях для голосования

26.06.2020, 20:30, Новости дня

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет лингвистических ошибок, сообщила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегает понимание, ускоряет обмен информацией», – сказала Русецкая РИА «Новости».

Такое упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, уточнила она. По ее оценке, как в полной, так и в сокращенной формулировке вопрос имеет одинаковый смысл, «никаких разночтений формулировка не вызывает». Русецкая отметила, что остальное – «дело социологов и общественного вкуса».

«Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», – заключила ректор института.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования. Песков сказал, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по этому вопросу.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В пятницу в Сети появились данные экзитполов по голосованию, согласно которым из общего числа проголосовавших на данный момент 78,6% поддержали изменения в Основном законе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Путин заявил об обеспечении надежной обороноспособности России

25.04 / Человеческая память способна вытеснять старые воспоминания

21.04 / Минкомсвязи предсказало сокращение числа СМИ в РФ из-за коронавируса

10.04 / Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о сроках окончания пандемии

15.04 / В Крыму отреагировали на угрозу главы украинского завода об ударе по НПЗ России

21.04 / Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может увеличиться вдвое

12.05 / Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

20.05 / Эксперт: Повышать конкурентоспособность сельского хозяйства РФ в мире нужно уже сейчас

29.05 / Россия озвучила сумму долга Белоруссии за газ

08.05 / Ранний симптом коронавируса связали с тяжестью заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска