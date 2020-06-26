 

Названы страны – лидеры гонки по созданию вакцины от коронавируса

26.06.2020, 20:30, Новости дня

Среди 15 потенциальных вакцин от коронавируса, которые проходят клинические испытания на людях, лидирующими являются препараты от англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna, сообщила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», – сообщила Свамитанан, передает РИА «Новости».

Среди них есть несколько вакцин, которые в скором времени смогут перейти на второй и третий этапы испытаний, больших успехов добилась вакцина компании AstraZeneca.

«Безусловно, судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний», – указала специалист.

На втором месте находится вакцина от американской компании Moderna. Концерн занимается исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на вторую фазу тестирования на людях.

Напомним, в российском госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам. Также опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года.



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