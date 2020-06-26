Российский вирусолог разъяснил особенности фактора смертности от COVID-19

26.06.2020, 20:17, Разное

Недавно российский ученый-вирусолог Анатолий Альштейн дал интервью одному из отечественных изданий, в котором осветил вопрос летальных исходов от COVID-19. Особое внимание медик уделил фактору отличающегося масштаба смертности в разных регионах.

По словам доктора медицинских наук, летальность в разных регионах Земного шара и даже в разных областях одной страны отличается ввиду наличия в них неодинаковых “линий вируса”. Такой фактор объяснятся различиями в мутациях SARS-CoV-2. Однако эксперт заявил, что мировая медицина пока не готова конкретно идентифицировать зависимости, влияющие на указанные отличия. “Этот вопрос будет изучаться”, – резюмировал Альштейн.

В качестве примера ученый привел распространение коронавируса в США, в ходе которого смертность в южных штатах этой страны составляет около 1-2%, а в северных – втрое больше (5-6%). При этом специалист подчеркнул общую тенденцию к снижению смертности, которую объяснил усовершенствованием системы лечения людей от COVID-19. Об этом сообщает интернет-издание Ura.news.