 

Российский вирусолог разъяснил особенности фактора смертности от COVID-19

26.06.2020, 20:17, Разное

Недавно российский ученый-вирусолог Анатолий Альштейн дал интервью одному из отечественных изданий, в котором осветил вопрос летальных исходов от COVID-19. Особое внимание медик уделил фактору отличающегося масштаба смертности в разных регионах.
По словам доктора медицинских наук, летальность в разных регионах Земного шара и даже в разных областях одной страны отличается ввиду наличия в них неодинаковых “линий вируса”. Такой фактор объяснятся различиями в мутациях SARS-CoV-2. Однако эксперт заявил, что мировая медицина пока не готова конкретно идентифицировать зависимости, влияющие на указанные отличия. “Этот вопрос будет изучаться”, – резюмировал Альштейн.

В качестве примера ученый привел распространение коронавируса в США, в ходе которого смертность в южных штатах этой страны составляет около 1-2%, а в северных – втрое больше (5-6%). При этом специалист подчеркнул общую тенденцию к снижению смертности, которую объяснил усовершенствованием системы лечения людей от COVID-19. Об этом сообщает интернет-издание Ura.news.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Ученые в Мьянме обнаружили шесть новых видов коронавируса у летучих мышей

30.04 / Главный диетолог Минздрава посоветовал не переедать во время самоизоляции

18.04 / Собравшаяся замуж Волочкова показала скудный рацион

11.04 / Личное: Собянин проснулся! И Воробьёв тоже встал

08.05 / Рок истории

08.05 / Xiaomi выпустила новую стабильную прошивку ОС Android 10 для смартфона Mi Note 10

11.04 / Ученые разработали вакцину против болезни Альцгеймера

04.05 / В Москве школьникам поставят оценки за учебный год 15 мая

05.06 / Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно

27.04 / Почувствовавшая недомогание Кожевникова показала неутешительные результаты диагностики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска