 

Блогер нашла неожиданное объяснение браку Асмус с Харламовым

26.06.2020, 20:16, Новости дня

Блогер Елена Миро отреагировала на сообщения о разводе Игоря (Гарика) Харламова и Кристины Асмус. По ее мнению, замуж за комика актриса вышла, чтобы «улучшить» свою внешность.

Блогер недоумевает, почему в комментариях к постам Асмус в соцсетях подписчики называют ее красивой. По ее мнению, актрису можно назвать максимум миловидной.

«В ее лице нет ничего особенно красивого, как нет ничего и отталкивающего. Аккуратные, естественные, весьма распространенные где-нибудь в Саратове черты», – цитирует заявление Миро «Федеральное агентство новостей».

По мнению блогера, Асмус использовала Харламова, чтобы выглядеть на его фоне красивой.

«Харламов настолько непривлекателен, что на фоне его жирного пуза и лица-картофелины, всего лишь миловидная и худенькая женщина смотрится великолепной красавицей», – считает Миро.

Она сравнила это с тем, когда некоторые женщины заводят себе «подружку-страшилу», чтобы на контрасте выглядеть красиво.

«Асмус – всего лишь не урод. До брака с Харламовым никто и не думал считать Варю из «Интернов» красивой», – сообщила Миро.

Она утверждает, что «такими варями» в РФ забиты все профессионально-технические училища. Однако Асмус удалось правильно выбрать мужа и теперь удачно с ним развестись.

«Останется не только с приличными алиментами, но еще и со статусом секс-символьной бабы», — заключила блогер.

Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова был розыгрышем и частью шоу.



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