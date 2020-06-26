“Люблю каждого из вас”: Наргиз отметила коллег и призналась в любви поклонникам

26.06.2020, 20:09, Разное

Популярная певица Наргиз Закирова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой с благодарностью отозвалась о новом продюсере и своей команде. Также знаменитость призналась подписчикам, что очень соскучилась по ним.

Основой публикации стал видеоролик, в котором певица обратилась к поклонникам с рассказом о последних неделях своего творчества. Видео Наргиз сопроводила соответствующим текстовым сопровождением, более расширенно излагающим её эмоции. В частности, исполнительница упомянула о двух месяцах, предваряющих публикацию, в течение которых велась очень насыщенная и плодотворная работа над созданием новых музыкальных композиций. Звезда сцены поблагодарила всех участников своей музыкальной и сценической команды, а также особо отметила своего нового продюсера Виктора Дробыша. После расставания с Максимом Фадеевым и двухмесячного “свободного плавания” певица наконец обрела надежного спутника и покровителя. “Я чувствую себя окрыленной, наполненной жизненной энергией, желанной и любимой”, – эмоционально выразилась Наргиз.

Свою пространную тираду она завершила надеждой на скорейшее завершение пандемии и возобновление активной концертной деятельности. “Люблю каждого из вас, бесконечно и безвозмездно”, – призналась звезда сцены фанатам.

Стоит отметить, что поклонники, со своей стороны, также заявили любимице о том, что соскучились о ней. Свои отзывы они сопроводили очень нежными словами: “Мы безумно любим Тебя и незримо всегда рядом”, “И мы любим тебя!”, “Куколка!!! Удачи!!!”. Видеопубликация набрала более 20 тысяч просмотров.