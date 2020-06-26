 

“Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

26.06.2020, 20:05, Новости дня

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" на поле домашней арены в Грозном сыграл вничью с командой "Сочи – 1:1. Все мячи в игре были забиты в первой половине встречи.

Счет в игре на 33-й минуте открыл полузащитник Денис Глушаков, который забил мяч в третьей игре подряд. Восстановил равенство Никита Бурмистров, отличившийся на последней минуте первого тайма.

"Сочи" довел беспроигрышную серию в чемпионате РФ до пяти матчей (четыре победы, одна ничья) и с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на 14-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре РПЛ сочинцы в среду, примут столичное "Динамо", а грозненцы в тот же день на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".



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