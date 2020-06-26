 

Мнение: Вы о детях своих подумали?

26.06.2020, 19:56, Разное

Я всегда мечтал жить в государстве, для которого я что-то значу. Хотел благополучия для себя и своих детей, хотел, чтобы бабушка с дедушкой жили спокойно и не нуждались в финансовой помощи. Хотел, хотел, а потом понял: ведь это же в моих руках.

Знаете, а сейчас же действительно время больших перемен: система здравоохранения наверняка встряхнется после коронавирусной пандемии, какие-то подвижки ждут, скорее всего, сферу образования, которая плотно познакомилась с дистанционным обучением и современными технологиями.

Изменения к лучшему ждут и главный документ страны — Конституцию — если с ними согласятся жители страны (голосование по поправкам, кстати, началось еще вчера). Среди нововведений — закрепление обязательной индексации пенсий и минимального размера оплаты труда, равного прожиточному минимуму. То есть, если вас обсчитает ваш работодатель, то он будет отвечать за это перед основным законом страны.

Значительный упор наше государство планирует сделать на обеспечении детей хорошим образованием и их развитие, а также на укреплении института семьи. Вот что говорит по этому поводу двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая:

«…Наше государство должно защищать семью, каждую семью, матерей, отцов, права их и их детей! И тогда у нас будет больше счастливых и здоровых семей, а значит и страна наша будет немного счастливее и здоровее!»

Если вы вдруг думаете, что верхушка власти посиживает в своих кабиентах и воздерживается от выражения своей гражданской позиции, в то время как граждане вовсю голосуют, то это совсем не так. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, поучаствовал в голосовании по поправкам и явился на избирательный участок №75 в Пресненском районе Москвы.

В общем, нет в этом процессе ничего страшного и пугающего (как любят заявлять некоторые крикливые персонажи в своих соцсетях) — только забота о себе и своем будущем.

К слову, после начала голосования не прошло и суток, а явка на онлайн-платформе перевалила за 53%. Такие внушительные цифры говорят нам о том, что интерес к Конституции у народа все-таки есть — и еще какой!

Источник: Достало



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