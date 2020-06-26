 

Фигурантам дела «Седьмой студии» назначили условные сроки и штрафы

26.06.2020, 19:55, Разное

Мещанский районный суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, а также бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора Юрия Итина к условным срокам по делу о мошенничестве, передает корреспондент «Новой газеты».

Серебренникову назначили 3 года условно и штраф в 800 тысяч рублей, Малобродскому — 2 года условно и штраф в 300 тысяч рублей, Итину — 3 года условно и штраф в 200 тысяч рублей. Суд также постановил взыскать с них в общей сложности 128 млн рублей.

Прокуратура просила назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы. Для Малобродского гособвинитель запрашивал пять лет, для Итина и экс-главы департамента господдержки Минкульта Софьи Апфельбаум — по четыре года года.

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Источник: Новая газета



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