Ученые опровергли связь коронавирусной инфекции и необычных пятен на конечностях

26.06.2020, 19:53, Разное

Бельгийские исследователи провели исследование на предмет зависимости необычных пятен на конечностях пациентов и наличием у них коронавирусной инфекции. Выяснилось, что связь между указанными факторами отсутствует, а причиной оригинальных симптомов является неправильный образ жизни в условиях карантина.

В ходе научной работы ученых, представляющих клинику Католического университета Лёвена (Бельгия), были обследованы три десятка больных, которые обратились в дерматологическое отделение данного лечебного учреждения в середине апреля текущего года. У упомянутых пациентов на руках присутствовали необычные симптомы – пятна красного и фиолетового цвета, внешне схожие с отеками при обморожении. Первоначально присутствовало подозрение, что упомянутые внешние проявления были вызваны наличием у обратившихся инфицирования SARS-CoV-2. Однако тестирование на следы РНК коронавируса, прохождение тестов на антитела и ПЦР продемонстрировали отсутствие следов заболевание COVID-19 даже в легкой или бессимптомной форме. Медики в свою очередь высказали предположение, что подобные внешние проявления вызвал резкий переход к малоподвижному образу жизни в результате введения карантинных мер.

Специалисты полагают, что результаты их исследования полезны для понимания дальнейших действий медиков в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, а также в процессе защиты населения от последствий пандемии. Об этом пишет научное издание JAMA Dermatology.