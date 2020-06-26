 

«Очнись мама»: Татьяна Плаксина обратилась к Любови Успенской

26.06.2020, 19:53, Разное

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своем личном микроблоге обратилась к матери. Она считает,что певица вовсе не уважает окружающих людей и является эгоисткой.
Свое обращение наследница артистки опубликовала после просмотра шоу с Успенской, в котором та подчеркнула, что если бы Плаксина не была ее дочерью, то никто ею и не интересовался бы. Наследница попросила мать «очнуться» и посмотреть на свое отношение к родным и близким. Плаксина отметила, у артистки «ядовитая энергия, которой она все уничтожила». Однако дочь все же ожидает, когда в певице «проснется мать». Также звездная наследница негативно высказалась об исполнительнице Наргиз, подчеркнув, что они вместе с Успенской «разрушают жизнь на земле своими больными голосами», и посоветовала им лечиться.

Ранее Татьяна Плаксина в эфире передачи «Звезды сошлись» пояснила о постоянных побоях и унижениях со стороны матери, после чего решила переехать в США к своему отцу. После этого певица не стала поддерживать дочь финансово, пишет ГЛОБАЛМСК.Ру.



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