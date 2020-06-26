 

Ахеджакова рассказала, как пришлось «валяться в ногах» в поддержку Серебренникова

26.06.2020, 19:48, Новости дня

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, приговор Кириллу Серебрянникову ее абсолютно не устраивает, и призвала обжаловать его фигурантам дела «Седьмой студии».

«Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. 5 тыс. подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты «Оскара», – передает РИА «Новости» слова Ахеджаковой.

Актриса отметила, что «совершенно потрясающая платформа была создана», там «было искусство XXI века», и теперь «говорим о том, чтобы судить за то, что они брали деньги».

«Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей», – добавила она.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. 

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к условному сроку. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Сам Серебренников заявил, что недоволен решением суда. Его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его «неправосудным».



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