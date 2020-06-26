 

Крымские татары ответили пожелавшему «вернуть» полуостров Зеленскому

26.06.2020, 19:48, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский дал пустое обещание, когда заявил, что Киев якобы сможет вернуть Крым под свой контроль и поднять там крымскотатарский флаг, сообщил руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Президент Украины опоздал, как и его шесть предшественников. Дальше пустых обещаний не пойдет. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, и все крымчане с радостью это воспринимают», – сообщил Умеров РИА «Новости».

Во время нахождения полуострова в составе Украины никогда не уделялось столько внимания ни крымским татарам, ни их национальным символам.

«Советую Зеленскому уделять больше внимания народу Украины и суверенитету своей страны и ее символике», – заключил Умеров.

В пятницу Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. В ходе мероприятия Зеленский поздравил украинцев и крымских татар с Днем крымскотатарского флага. Он пообещал повесить крымско-татарский флаг в своем кабинете, чтобы «каждый день видеть и помнить о Крыме».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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