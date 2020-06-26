 

Макрон выразил желание приехать в Россию

26.06.2020, 19:48, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил желание приехать в Россию с официальным визитом в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», – сказал Путин Макрону.

«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», – передает слова французского лидера РИА «Новости».

Путин в ответ сказал, что будет рад его видеть. «Добро пожаловать», – сказал российский лидер.

Президент Франции добавил, что хотел приехать в Москву на парад Победы 24 июня и на торжества в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

«Мы хотим выразить нашу полную солидарность (российскому народу в связи с пандемией коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). И именно этот вирус не позволил нам увидеться физически два дня назад и 9 мая», – отметил Макрон.

Напомним, Францию на параде Победы в Москве 24 июня представлял посол в РФ Пьер Леви.

Макрон ранее заметил, что разговор с Путиным «проходит в очень важный момент, когда состоялись церемонии празднования Победы над нацизмом». Он добавил, что Франция отдает дань памяти тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны.

Путин в свою очередь пообещал, что в РФ никогда не забудут тех французов, которые сражались на Восточном фронте вместе с советскими воинами. 



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