 

Бывшая жена Элтона Джона подает на него в суд спустя 30 лет после развода

26.06.2020, 19:30, Разное

Рената Блауел намерена судиться с бывшим мужем сэром Элтоном Джоном. Об этом стало известно накануне, после того, как The Guardian получили копии документов, переданных в британский суд. Конкретная причина разборок остается неясной, но из документов становится понятно, что истец хочет сохранить конфиденциальность и предотвратить публикацию каких-то материалов.

Адвокат Блауел подтвердил, что иск был действительно оформлен, но отказался уточнять причину. Впрочем, юрист отметил, что они с Ренатой надеются решить вопрос “мирным путем”.

Элтон Джон и Рената Блауел

После развода с Джоном Блауел редко появлялась на публике. Интерес к ней возобновился после выхода на экраны фильма “Рокетмен”, в котором рассказывается история становления Элтона как артиста, а также показываются различные эпизоды его личной жизни, в том числе брак с Блауэл, которую исполнила актриса Селинда Шенмейкер. Они поженились 14 февраля 1984 года, а спустя четыре года уже развелись.

Сейчас Элтон Джон состоит в браке с Дэвидом Фернишем – они сыграли свадьбу в 2014 году. Вместе супруги воспитывают двух сыновей: девятилетнего Захария и семилетнего Элайджу.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш



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