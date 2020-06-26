Путин пообещал Макрону, что в РФ не забудут сражавшихся с нацистами французов

26.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном встречу один на один в режиме видеоконференции.

«Как дела, Владимир?» – спросил Путина президент Франции в начале разговора.

«Привет! Отлично. Я очень рад видеть тебя и слышать, Эммануэль», – ответил Путин. На что Макрон также заявил, что рад встрече.

«Как и договаривались, мы сегодня реализуем твое предложение провести нашу встречу в формате видеоконференции», – передает слова российского лидера РИА «Новости».

В ходе встречи главы государств обсудили прошедший в Москве парад Победы.

«Как ты знаешь, мы 24 июня провели Парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в РФ никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия-Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали», – сообщил Путин.

Президент пояснил, что тысячи советских граждан воевали и в рядах французского сопротивления на территории Франции. «И это, безусловно, наше общее достояние – Победа над нацизмом», – отметил Путин.

Макрон в свою очередь заметил, что разговор с Путиным «проходит в очень важный момент, когда состоялись церемонии празднования Победы над нацизмом», передает ТАСС.

«Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань памяти тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 млн жертв среди военных и мирного населения. (…) И мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые тоже пострадали в эти тяжелые исторические времена», – добавил президент Франции.

Напомним, Францию на параде Победы в Москве 24 июня представлял посол в РФ Пьер Леви.

Кроме того, президенты намерены обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус, разрушающиеся стратегии безопасности, Украину, Сирию и Ливию.

«При этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня», – сказал президент России.

«Поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии – знаю, что она тебя беспокоит, тревожит», – добавил Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин и Макрон проведут встречу один на один.