 

Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома девочку

26.06.2020, 19:30, Разное

Татьяна Овсиенко в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» пояснила о знакомстве со своим гражданским супругом — бизнесменом Александром Меркуловым. Также певица сообщила, что хочет взять девочку из детского дома.
Татьяна Овсиенко призналась, роман с Меркуловым, на тот момент женатым, начался молниеносно. Они познакомились в Ялте у общих друзей, и певица сразу его полюбила, хоть и понимала – «это неправильно». Сейчас исполнительница очень благодарна судьбе за гражданского супруга и признается, они говорят друг другу о верности «до березок». Певица вместе с избранником уже давно хотят иметь общих детей, однако пока у них не получается. Два месяца назад Овсиенко посетила детский дом, в котором одна маленькая девочка попросила артистку забрать ее к себе. Исполнительница была очень растрогана подобной просьбой, но, поскольку это очень ответственное решение, то возлюбленные пока думают.

Ранее певица уже взяла из детдома мальчика – приемного сына Игоря. Собственных детей у нее нет, пишет teleprogramma.



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