 

Курбан Омаров “приревновал” Ксению Бородину к местным жителям во время отдыха

26.06.2020, 19:30, Разное

Ксения Бородина неоднократно говорила, что не отправится отдыхать на российские курорты, отдавая предпочтение шикарным поездкам в экзотические страны. Сейчас, когда карантин ослабили, знаменитость отправилась вместе с семьей в Краснодарский край, где Курбан Омаров “приревновал” жену к местным жителям.
Как информирует “Глобал-МСК”, ведущая реалити-шоу “Дом-2” решила полностью расслабиться, воспользовавшись всеми преимуществами южного города. Ксения Бородина посетила местные пляжи, сходила в баню, а ее супруг решил опробовать согревающий котелок, считающийся достопримечательностью Краснодара.

Бизнесмен разместил несколько кадров с отдыха на своей официальной странице в Instagram. На одном из роликов Бородина позирует без косметики – пара сидит в одном из кафе в ожидании блюда. К трапезе захотели присоединиться и несколько питомцев: собака Обама и кот по кличке Персик. Животным очень хотелось привлечь внимание посетителей, поэтому Омаров не смог нормально насладиться общением с избранницей. В комментарии предприниматель от “лица кота” с юмором отметил, что Бородина не каждый день приезжает, нужно хоть чуть-чуть посидеть рядом со звездой.

Пользователи Сети положительно отреагировали на публикацию Курбана Омарова, написав, что без макияжа знаменитость очень хорошо выглядит. Они оставили множество комплиментов в адрес Ксении Бородиной, ее мужа и “навязчивых” четырехлапых друзей.



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