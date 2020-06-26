Мнение: Европа привычно лицемерит

26.06.2020, 19:25, Разное

“Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС. По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России”.

Вот он, лишний аргумент за то, что дурацкую “эпидемию” у нас надо быстрее уже сворачивать! Европа, конечно, потрясает своим фирменным лицемерием: у самих десятки тысяч по каждой (!) стране “умерших от коронавируса”, в сумме там под сотку – но “опасаются” они, вишь ли, Россию, где умерло то ли 6, то ли 8 тысяч.

По любой логике должно быть наоборот – это МЫ должны опасаться Европу: у кого больше смертей, тот и опаснее. Но нет, логика тут не работает (как и практически во всем, что связано с “эпидемией”). В итоге России собираются не давать виз, да и предлог есть – Россия ведь на третьем месте в мире “по числу зараженных”.

Хотя и тут могли бы подойти с умом: если по зараженным Россия в тройке, а по умершим – в конце какого-то там восьмого десятка, ЗНАЧИТ, в России орудует какая-то особо безобидная, малолетальная версия ковида. И раз так – надо наоборот россиян всюду зазывать, даже, может быть, приплачивая! Только затем, чтобы мы принесли с собой СВОЙ, не столь смертельный подвид ковида, который бы, глядишь, вытеснил и из Европы их собственные, более убийственные версии!

Но нет, не понимают своего счастья, идиоты.

Но теперь стимул: богатые россияне, которые, естественно, хотят в Европу, должны простимулировать завершение “эпидемии” в РФ. Сделать это проще простого – достаточно сократить количество тестирований (к сожалению, с тем же успехом можно изобразить и девятый вал “эпидемии” – надо только количество тестирований поднять). Сегодня Россия по тестам на втором месте в мире после США, и совершенно непонятно, нахрена нам такая “борьба за первенство”. Тесты все равно крайне слабые, с просто смехотворной различающей способностью. Да и сама цифра “зараженных” непонятно о чем говорит – это ведь даже не больные!

Между нами говоря, достаточно было бы просто провести 2-3 тысячи тестов, но по РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ выборке – и можно было бы судить о степени заражения всего населения страны с гораздо более высокой вероятностью, чем сейчас, имея результаты 19 млн. тестов, но взятых хаотично и без всякой системы. Однако – тссс! Правду, похоже, в этом деле знать никто не хочет.

Напоследок – новый анекдот (вчера услышал):

-Доктор, скажите – когда у нас завершится эпидемия ковида?

– Не знаю. Извините, я не интересуюсь политикой.