Мнение: Наркопреступления в России, атака на «Гардиан» и школа геймификации

26.06.2020, 19:20, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по наркотическим преступлениям в России (контрабанда, производство, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, склонение к потреблению и так далее):

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_преступлений_с_наркотиками_в_России

Наркопреступность – это одна из немногих категорий преступлений в России, которые не продемонстрировали резкого снижения начиная с конца 2000-х годов. За наркотики у нас по-прежнему сажают очень часто, при этом многие эксперты полагают, что законодательство следует пересмотреть в сторону смягчения.

Вместе с тем, в последние несколько лет мы видим некую тенденцию к снижению и этого показателя преступности тоже.

2. Виктор Мараховский обращает внимание на редкую и забавную ситуацию в Великобритании – против западных леволибералов применили их же оружие:

https://ria.ru/20200619/1573126967.html

В рамках борьбы с колониальным прошлым западных стран инициативная группа потребовала закрытия британской ежедневной газеты The Guardian.

Петиция, опубликованная пару дней назад, набрала уже под 20 тысяч подписей.

Логика требующих закрытия газеты проста. Основанная в 1821 году газета, тогда называвшаяся “Манчестерский страж” (Manchester Guardian), была основана неким Джоном Эдвардом Тейлором, сделавшим свое состояние на хлопковой торговле. Хлопок же практически на 100 процентов производился трудом рабов на плантациях.

Более того: уже и после смерти основателя газета активно поддерживала рабство и даже выступала против американского президента-аболициониста Авраама Линкольна, заявив, например, 10 октября 1862 года, что “день, когда он был избран президентом Соединенных Штатов, был одновременно черным днем для Америки и для всего мира”.

…Горькая ирония состоит в том, что The Guardian в своем нынешнем варианте является одной из главных медиапушек британских леваков, категорически поддерживающих самые радикальные методы в борьбе с проклятым прошлым.

Напомним: в рамках этой борьбы со своих постаментов слетели уже несколько Колумбов, пара видных британских благотворителей, изуродованы и скрыты с глаз публики долой монументальный конный король Бельгии Леопольд II и даже открытый относительно недавно, на нашей памяти, в честь победы во Второй мировой войне, бронзовый Уинстон Черчилль. И это еще не все, потому что недавно мэр города Лондона Садик Хан соорудил “Комиссию по разнообразию в публичном пространстве”, и комиссия уже приступила к работе. В ее функции входит выявление статуй исторически неправильных персонажей, зарабатывавших на работорговле. Среди них, между прочим, — пятеро британских монархов, а именно:

—Карл II (две статуи);

—Иаков II;

—Вильгельм III (две статуи);

—королева Анна (две статуи);

—Георг I.

В общем, обозленные происходящей вакханалией исторической справедливости английские консерваторы в качестве сатирической меры соорудили петицию за закрытие The Guardian — рупора новых погромщиков, тоже, чисто в силу своего почтенного возраста, завязанного на работорговлю двухсотлетней давности.

3. Читатели пишут про «Школу 21», в которой бесплатно учат программистов по принципам геймификации. Описание весьма воодушевляет, но школа открылась относительно недавно, и потому я пока что воздержусь делать какие-либо выводы:

https://habr.com/ru/company/sberbank/blog/506950/

…Эти четыре недели заставляют человека по-новому взглянуть на планирование и свои возможности. «Школа 21» работает без учителей 24 часа в сутки семь дней в неделю. У нас нет лекций, семинаров и экзаменов. У нас можно закончить обучение за полтора года, а можно — за три с половиной. Людям, которые привыкли к структурности, заданной обычной школой, университетом или работой с девяти до шести, нужно перестроить своё сознание, чтобы суметь быть продуктивным в условиях такой свободы и существующих требований. Если ты откладываешь проект до последнего дня, то точно не успеешь его сдать. Если ты учишься без сна и обеда, то сил в конце концов у тебя не останется. Это очень меняет людей.

Всё обучение геймифицировано. С одной стороны студент соревнуется с самим с собой, с другой — он часть команды, которая меняется каждую неделю. Так что шутки о двух баллах Гриффиндору и распределительной шляпе у нас уже все пошучены. При этом каждый студент движется по своей уникальной траектории. Ты сам выбираешь направление, по которому будешь учиться. Сейчас среди направлений алгоритмы, графика, мобильная разработка, Unix, системное администрирование, кибербезопасность и т.д. Но при этом, если в процессе ты понимаешь, что выбранное направление не твоё, ты легко можешь сменить траекторию. Например, очень много студентов выбрали графику, но, осознав её сложность, перешли на другую ветку. Можно идти по нескольким направлениям, а можно — по всем сразу. Всё зависит от человека и его умения оценивать и переоценивать свои силы и расставлять приоритеты.

Все студенты должны проходить и защищать стажировки, которые они ищут сами без помощи со стороны школы. Первую из них нужно начать максимум через год после старта обучения. Ребята сами пишут CV, с которым мы им помогаем, готовятся к собеседованиям, делятся лайфхаками.

В методологии Ecole 42 есть 21 уровень, но это не значит, что закончить такую школу можно только достигнув заветного 21 уровня. Только ты решаешь, какая твоя стажировка — финальная. При этом почти все получают оффер по итогам первой, и здесь перед тобой стоит выбор, где учиться дальше: в школе или на работе…