Личное: Я состоялась! А ты — нет!!!

26.06.2020, 19:20, Разное

Чтобы не быть презираемой омегой в человеческом обществе, от женщины требуется 3 вещи: не быть алкоголичкой, наркоманкой или шлюхой.

Не алкоголичка? Не наркоманка? Не шлюха? Ты, золотка, в строю! Общество тебя не осудит.

Чтобы не быть презираемым обществом, от мужчины требуется всего 1 вещь: хорошо зарабатывать.



Успешная женщина. Неуспешный мужчина. Фото: dreamstime.com

Если мужчина не алкоголик, не наркоман, не обменивается с бабами своими хламидиями, но зарабатывает немного, то он — лузер. Его место в человеческой иерархии — у параши.

Именно так выглядит правда. Она интересная, не правда ли?

Пойдём дальше!

Чтобы считаться успешной, женщине достаточно выйти замуж. Можно даже при этом и не рожать. Она — жена, а, значит, в глазах общества, уже состоялась.

Чтобы считаться успешным, мужчина должен не просто хорошо зарабатывать, но и иметь авторитет в обществе. Занимать высокую должность, например.

Делать или не делать карьеру, рвать жопу на британский флаг, чтобы заработать кучу бабла, или сидеть на этой самой жопе ровно, добиваться общественного признания или поставить на писю штамп ЗАГСа — это выбор женщины. И какой бы выбор она ни сделала, общество не будет её презирать.

У мужчины такого выбора нет. Если он не будет иметь средств, общество поставит на него клеймо жалкого неудачника.

Чтобы не считаться чмом, бабе достаточно не бухать и не давать направо и налево. Чтобы не считать чмом, мужик обязан хорошо зарабатывать.

Девки, вы, сделав ставку на свои писечки, в которые вы даёте и из которых рожаете, в том числе, и для того, чтобы состояться в глазах общества, ещё удивляетесь, почему вас мужики не уважают?

А я вам отвечу: если у вас нет своих денег, а вы их сосёте — в прямом смысле! — из мужика, то почему неуважение вас удивляет?!

Пацаны, я понимаю, как сильно давит на вас общество с тем, что вы должны добиться успеха, что это ваша и только ваша обязанность — обеспечить семью, пока жена — такой же взрослый, между прочим, человек, как и вы — зарабатывает копейки и не парится.

Как вам живётся под этим давлением?

Я так скажу: вот эта схема вся в корне неправильна. Она ошибочна. Она аморальна, в конце концов!

Деньги должны быть у человека свои — вне зависимости, мужчина он/она или женщина.

Я понимаю, что взять с потолка сумму, которая сделает тебя уважаемым человеком, непросто. Но почему бы не попытать счастья — вдруг повезёт?

Я всегда покупаю билетик на счастье на сайте, тем более, что 3 июля состоится супер-тираж Евромиллионов с дджекпотом в 130 миллионов евро!

Ну, а чего? По-моему, это как раз те деньги, имея которые можно дальше не париться.

А теперь расскажите, как давит на вас вопрос денег? Дают ли вам без них? А может, даёте бесплатно сами?