Мнение: Письмо: “Решила дать шанс отношениям – бросила работу”

26.06.2020, 19:18, Разное

Вот это прекрасное письмо от супер-Штурмана в такой большой короне Спасателя, что после года беспросветного рабства она чувствует себя жестокой стервой, бросившей мужчину.

Хоть она пишет в конце, что СЗ ее мала, она уверена, что слишком мало вложилась и должна была служить более преданно.

Разбирайте это письмо сами и обязательно пишите, что именно приводит к сливу в каждом отдельном моменте и почему.

olialinda

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю Вас давно, сейчас чувствую острую потребность в Вашем блоге, отправила небольшую финансовую благодарность и сообщаю об этом, для статистики, как Вы просили.

Написала Вам письмо в evolutiolab, публиковать ли, на Ваше усмотрение. Мне становилось легче, когда его писала и редактировала, история прояснялась и мысли устаканивались. Но все равно на душе тяжело, не понимаю, могло ли сложиться по-другому и выйти на другой результат.

Оно получилось длинное, 8 000 знаков. Наверное, чтобы все стало окончательно ясно и мысли успокоились совсем, надо было бы дожать редактирование до 5 000…

Бросила любимого человека. Понимаю, что поступаю единственно возможным образом, но тяжело очень.

Мне 44 года, внешность и экономика средне, без детей (не могу родить), с котами. Котов сейчас скопилось много, п.ч. пристраивать стало тяжелее. Но если взяла на себя ответственность, не выгонять же.

В прошлом году, в июне как раз год, мне написал на сз мужчина. Как в меме «попал в мой фетиш», 100% попал в мой фетиш, увидев фотографию, обалдела сразу, а в переписке еще больше понравился, уважительный и добрый. После первой встречи поняла, что влюбилась. Я никого не любила 15 лет, после того как погиб мой первый любимый, отношения были, но сердце молчало, а тут…

Он со своей сложной историей. Старше меня на 13 лет, 8 лет непрерывных судов с близкими из-за недвижимости, были угрозы жизни и порча имущества, из живой родни остался только брат. У него был невроз, страх одиночества. И еще завел собаку и сделал из нее идола. Живет ради собаки, ее удобства и комфорта. Она дома одна не остается, лает и воет. Первое, что он мне сказал – нужна нянька для собаки, чтобы сидела с ней, когда он на суточных дежурствах, и давала возможность ему уезжать по другим делам. Это главная цель, для которой он ищет женщину. У него примерно 1 суточное дежурство в неделю, в месяц дежурств 6, а остальное время совершенно свободен, каждый день на работу ходить не обязан. З/п у него раза в 2 или 3 больше моей.

Априори я на себя такое взять не могла. Работа 5х2, коты, каждый день кормить и убирать, а он живет в другом городе, добираться сложно и долго. У меня нет машины, у него две. Так что решила, человек хороший, но не сочетаемся. После первой встречи отмолчалась. Пишет – чего молчишь, не понравился? Отвечаю – очень понравился, но так и так, чтобы быть вместе, придется многое перекраивать и сильно подстраиваться, ты с характером, я с характером, вряд ли у нас получится. Но еще раз встретились, секс случился, и понеслась… Через месяц я легла костьми. После работы мчусь домой, коты, мчусь на электричку, глубоким вечером он меня встречает (полпути проделывала на электричке, другие полпути он меня возил на машине, обоим одинаково неудобно). После дивной ночи встаю в 5 утра категорически невыспатой, опять домой, коты, и на работу… И все получалось плохо. Коты безприглядные распоясались, на работе еле справлялась от недосыпа, он обижался, что редко приезжаю, мало бываю, ничего не делаю и он не чувствует, что в доме есть женщина.

У меня были накопления, примерно полгода можно было жить. Решила дать отношениям шанс, уволилась с работы. Стала бывать у него чаще и дольше, сутки-полтора. Готовила, прибиралась, помогала ему с его сельским хозяйством (у него еще кролики). С собакой сидела весьма иногда. Для основного сидения он женщину нанял. По отношению к нему внимание, похвалы и позитив. Принципиально на мозги не капала, не скандалила, с кислыми щами не ходила. Радостно и охотно участвовала в его делах. Радовалась общению с ним, правда. Как его увижу, у меня все внутри течет и плавится… Своего предлагала мало, п.ч. в его доме приоритет у него, что надо делать и что не надо, а в делах, которые нравились мне, он участвовать не хотел. Не развлекал, никуда не выходили, кроме как в парк с собакой, ни с кем не общались. В кино, на концерты, на «МАКС» ходила везде одна.

Получилась такая схема, в которой я как хвостик. С 7 утра с ним на дачу к кроликам, кормить-лечить, потом в парк с собакой, ветки-траву для кроликов собирать, к часу возвращаемся, он обедает, спит часов до 3, потом опять прогулка с собакой с 5 до 7, в 9 вечера ложится спать. Когда он в середине дня спал, звал, чтобы я с ним. Материальных вложений от меня одна готовка фактически, но он и без этого мог бы обойтись, ему было просто приятно видеть, как я для него готовлю, символ семьи и уюта. А так хорошо готовит сам, имеет время и возможности. Чего-то серьезного у меня делать не получалось, п.ч. для этого надо, чтобы он по своим делам, а я по своим, а он категорически хотел, чтобы я во всех его делах была при нем. То ли нравилось все время ощущать человека рядом, то ли боялся меня одну в квартире оставить, не знаю. Пошел как-то с собакой без меня, говорит – мне тебя все время не хватало, неполноценная прогулка. А когда я с ними по парку таскаюсь, я же не могу одновременно ему джинсы починять. Долгими уговорами выкраивала право сходить (одной) в магазин, остаться (одной) доделать что-то начатое, закончить готовку, цветник прополоть… Нелепо звучит, но факт.

Он то «какая ты хорошая, мне все в тебе нравится, как бы нам с собакой тебя себе оставить», то сравнивал с бывшей женой, обвинял в том, что сделала она. Финансово стал поддерживать пару месяцев назад, до этого я и ездила за свой счет, и продукты для него покупала за свой счет, и мелочь всякую для его квартиры, это эксель, наверное? Денег никогда не просила у него.

Совместного решения проблем друг для друга не было, он сам за себя, я сама за себя. Из примеров, я ремонт в квартире делаю, переустановила газовую колонку, перетягиваю проводку, без него решаю и оплачиваю, он предлагал фирмы из Интернета. У него проблемы – ремонт машины и сидение с собакой, несколько суток подряд, когда в другой город ездил, тоже без меня решил.

Говорит, что обо мне заботился, а я этой заботы не оценила. Он вечером плотно ужинает, например, и меня кормил, мужской порцией углеводной пищи, да перед самым сном, на моем весе отражалось катастрофически, отказаться нельзя – обижался, не похвалишь – обижался… Одевал меня в свою одежду, а у него 52 размер, я в его куртке как клоун ряженый, отказаться – обижался… Не мужская какая-то забота, бабушкина… На своей машине возил, так исключительно по своим делам ведь, не по моим…

Ну и я, так получается, не давала ему ничего, кроме вкусной готовки, приятного общения и моральной поддержки. Ощущения, что «он не один».

Звал жить у него постоянно. А я в гостевом режиме, из-за котов, да. Но это моя ответственность и обязательства. Предложила: или переезжаю к нему, а их оставляю и нанимаю человека ухаживать, за свой счет. Или перевозим на его дачу, и он строит летний вольер. Но не на птичьих правах. То есть вот он мне говорит – переезжай и живи у меня. Для женщины без жилья шоколадный вариант. Или для пенсионерки, которая мешает своей молодежи. А мне очень сложно. Книги, коллекции, это у него просто не поместится. А работать в моем городе или в его? Разница в 1,5 часа дороги в одну сторону… А если расстанемся, опять совершать переезд всем цыганским табором и работу менять? Бросать свое и ехать к нему – для меня как по пословице «Отдай жену дяде, а сам иди к… тете». И второй момент, тот образ жизни, который он для меня сложил – это не отношения любовников, это семейные, минимум развлечений, общее хозяйство. Вот я перееду и буду заниматься его хозяйством, его кроликами, его собакой, поддерживать его в делах, увеличивать его работоспособность по мере сил (это его слова, этого он от женщины хочет), а мое хозяйство как? А моими делами кто будет заниматься? Да к тому же подкожные деньги кончаются, карантин еще этот, незапланированные 2 месяца расходов без доходов, и пора, в общем, решать насчет новой работы.

Я ему это все изложила и говорю – хочу за тебя замуж, женись на мне.

Он – я на тебе никогда не женюсь.

Тут-то и полезли сравнения меня с его бывшей, «такие вот бредуны с амбициями всю жизнь мою разрушили и моих родных погубили, я вас боюсь, я загса боюсь»…

Ругались из-за этого несколько раз, я его бросала, он возвращал…

Тут случился такой поворот.

Он натер ногу, прикладывал к потертости мазь от ревматизма, воспалилось, распухло все, чуть не до температуры. Я приезжаю, он хромает. Говорю – покажи, он – ни за что, мне стыдно. Почти подрались, я силой пыталась увидеть, что у него там… Ну ладно, опиши. Да он с ума сошел лечить это все мазью от ревматизма, до сепсиса хочет допрыгаться? Я в аптеку (10 вечера), принесла антисептики, он, пока меня не было, втихушку своей мазью намазал, опять скандал и драка, заставила его смыть и залить все антисептиком и мазь антисептическую приложить. Кино и немцы… На другой день он ходить не может, а на след. день ему на дежурство, сутки на ногах, говорю – бери больничный или договаривайся у себя, он больничный взять не может, к поликлинике не приписан, с работы его не отпустили, говорит – мне стыдно, ножку натер, схожу отработаю потихоньку. Ага. Я позвонила в скорую. Там вызов переадресовали в местную поликлинику, к нему без полиса отправили терапевта, больничный выписать. А он во время всех этих дел яростно сопротивлялся всякому моему действию, и физически, и словами, все силой приходилось продавливать… Приходит к нему терапевт с больничным, я уже к себе уехала, он пишет – какая хорошая девушка приходила! Я ее к себе работать позвал!

Меня взорвало…

Я его, то есть, буду выхаживать, получать за это шиш да нифиХа, не благодарность и понимание, а скандалы и сопротивление, а как ему от моих действий захорошеет, так он побежит перед девушками выпендриваться?

И я недостаточно хороша, чтобы быть его женой, а первая попавшаяся девушка достаточно хороша, чтобы с ним работать?

Это справедливо разве?

Я его послала матом и бросила.

Легла на дно и затихарилась, как подводная лодка.

Теперь не общаемся. Сижу в печали и никак вылезти не могу. Может, по письму не заметно, но я его любила и люблю. Мне это решение прямо с кровью далось.

Я попробовала дать отношениям шанс, что, может, он меня со временем оценит.

Не получилось. Увы.

Понятно, та женщина, которая с собакой сидит, гораздо больше пользы приносит, чем я. Понятно, материальная польза от меня настолько ничтожна, что ее можно не учитывать, мое более плотное присутствие в его жизни принесет ему больше напрягов, чем облегчения, а моя СЗ настолько мала, что он готов меня терпеть только под флагом «тебе надо, ты и делай»…

Уважаемая Эволюция, если посчитаете мое письмо пригодным для рубрики, подскажите, пожалуйста, где я накосячила и мои баги?

А главное, как и в каком месте я могла бы поступить по-другому…

Да, кстати, на следующий день, получив больничный и ощутив облегчение от антисептиков, написал «я правильно оцениваю ситуацию: ты меня спасла…»…