“Нестабильное состояние”: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу

26.06.2020, 19:17, Разное

Недавно один из Telegram-каналов рассказал о том, что известный продюсер Бари Алибасов оказался в психиатрической лечебнице. По данным источника, виной тому стали принимаемые знаменитостью препараты.

Последний период времени Бари Каримович проходил лечение в одной из клиник столицы. Однако, как рассказал Telegram-канал Mash, принимаемые в больнице препараты вызвали у знаменитости “нестабильное состояние”. В итоге, после тщательного профильного осмотра медиками, он был увезен машиной “скорой помощи” в психиатрическое медучреждение.



Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация от дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Бари Алибасова, о том, что самочувствие принимающего лечение продюсера не является хорошим. При этом родственница телезвезды упомянула, что причиной его нахождения в клинике является злоупотребление спиртными напитками. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.