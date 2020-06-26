 

“Нестабильное состояние”: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу

26.06.2020, 19:17, Разное

Недавно один из Telegram-каналов рассказал о том, что известный продюсер Бари Алибасов оказался в психиатрической лечебнице. По данным источника, виной тому стали принимаемые знаменитостью препараты.
Последний период времени Бари Каримович проходил лечение в одной из клиник столицы. Однако, как рассказал Telegram-канал Mash, принимаемые в больнице препараты вызвали у знаменитости “нестабильное состояние”. В итоге, после тщательного профильного осмотра медиками, он был увезен машиной “скорой помощи” в психиатрическое медучреждение.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация от дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Бари Алибасова, о том, что самочувствие принимающего лечение продюсера не является хорошим. При этом родственница телезвезды упомянула, что причиной его нахождения в клинике является злоупотребление спиртными напитками. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.



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