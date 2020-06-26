Немецкий эксперт: Германия может перенять опыт РФ по голосованию при угрозе коронавируса

26.06.2020, 19:16, Новости дня

На столичных участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ все идеально организовано: предоставляются маски, перчатки, проводится дезинфекция, отметил немецкий эксперт Гуннар Линдеманн. По его словам, в случае продолжения пандемии Германия могла бы перенять российский опыт для организации выборов в условиях коронавируса в своей стране.

Депутат парламента федеральной земли Берлин от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн рассказал, что откликнулся на приглашение понаблюдать за голосованиями в России, поскольку ему интересна страна и ее культура.

«Это очень интересное время, мы живем во времена коронавируса», – сказал Линдеманн, отметив, что голосование проводится не в один день, а в течение недели. «Голосование также происходит при помощи технического оснащения, например, есть возможность голосовать через интернет. Для нас интересно наблюдать, как это работает», – объяснил Линдеманн. Немецкий эксперт принимал участие в брифинге в рамках медиа-центра «Союза журналистов России», посвященного вопросам голосования в Петербурге.

Линдеманн отметил, что на избирательных участках в Москве, где делегация побывала в первую очередь, все было идеально организовано, предоставляются маски, перчатки, проводится дезинфекция.

«Мы не знаем, как долго продлится пандемия. В следующем году у нас у самих проходят выборы в Бундестаге и в нескольких региональных парламентах. Поэтому в случае продолжения пандемии мы можем поучиться у России, которая проводит голосование в условиях коронавируса», – добавил эксперт.

Немецкие наблюдатели в РФ увидели, что голосование по поправкам к Конституции является прозрачным и демократическим процессом.

«Например, урны для голосования ночью, по завершению дня, находятся в сейфе, под наблюдением камер, и никто не может их подменить. Для нас это очень интересное решение, возможно, если нам придется работать в условиях пандемии, в Германии придется сделать то же самое», – отметил Линдеманн.

Со своей стороны молдавский политолог Богдан Цырдя отметил, что его приятно удивило то, как организовано голосование в России.

«У меня были ожидания намного пессимистичные. Ну, во-первых, COVID-19, пандемия, кризис, страх людей, саботаж оппозиции, и это нормально. Казалось, что не сможет государство организовать и мобилизовать такой ресурс. Тем не менее, отмечаю, что это уникальный эксперимент – консультации воли народа и прямой демократии. В том плане, что очень много инноваций», – отметил он, добавив, что его впечатлиа возможность проголосовать из любой точки в стране с помощью Сети.

«И, безусловно, инфраструктура голосования, то есть здесь и видеокамеры везде на всех участках, и бесплатные ручки, спреи дезинфицирующие. Все это — механизмы для защиты безопасности граждан. То есть, с нашей точки зрения, голосование действительно организовано на высоком уровне», – рассказал эксперт.

С 25 июня по 1 июля в РФ проходит голосование по поправкам к Конституции. 1 июля будет выходным.