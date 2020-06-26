Ученые назвали оптимальное время для тестирования на антитела к COVID-19

26.06.2020, 19:10, Разное



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В Кокрейновский систематический обзор, результаты которого опубликованы British Medical Journal, были включены 54 исследования на антитела, проведенные в США, Европе, Китае и некоторых азиатских странах. Выяснилось, что через неделю после появления первых симптомов COVID-19 тестирование обнаруживает антитела лишь у 30% пациентов. Точность исследований увеличивается до 72% через две недели и до 94% на третью неделю.

«Если вы проводите тесты слишком рано, с большой вероятностью они не сработают», – утверждает Джон Дикс (Jon Deeks), профессор биостатистики в Университете Бирмингема (University of Birmingham) и ведущий автор обзора.

Пока неизвестно, как долго продолжается рост уровня антител, у исследователей пока слишком мало данных о тестировании через 35 дней после появления симптомов. Кроме того, большинство исследований проводилось в больницах, то есть среди пациентов с тяжелым течения заболевания, поэтому невозможно сказать, могут ли тесты обнаружить более низкую концентрацию у антител при легкой и бессимптомной форме COVID-19.

В конце мая Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) выступила с предложением провести масштабное тестирование на антитела среди персонала больниц и пациентов и выдать «иммунные паспорта» переболевшим. На этой неделе BMJ опубликовал открытое письмо ведущих клиницистов, которые подвергли сомнению эту стратегию, так как наличие антител не гарантирует иммунитета. Поэтому масштабное тестирование на антитела имеет смысл проводить только в исследовательских целях.

Профессор Джон Дикс согласился с этой позицией:

«Мы до сих пор не знаем, указывает ли положительный тест на антитела на наличие иммунитета к инфекции, и не можем принимать какие-либо клинические решения».