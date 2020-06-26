 

Виктория Боня кардинально сменила имидж при помощи онлайн-редактора

26.06.2020, 19:09, Разное

В Сети в последнее время среди звезд пользуются большой популярностью приложения, где можно менять не только цвет волос, но и пол. Виктория Боня не осталась в стороне и также поэкспериментировала с внешностью, сменив имидж с помощью онлайн-редактора.
Менять пол блогер пока не планирует, а решила пока только изменить цвет волос . Виктория Боня разместила в личном блоге Instagram три интересных снимка, на которых она запечатлена с зеленым, сиреневым и зеленым оттенком шевелюры. Модель поинтересовалась у подписчиков блога, какой цвет, по их мнению, больше всего ей к лицу.

Как информирует издание “ГлобалМСК”, самой знаменитости по душе более всего третий вариант – зеленый. Большинству пользователей социальной сети выбор кумира понравился, они отметили, что это именно образ Виктории Бони. В реальной жизни экс-участница реалити-шоу “Дом-2” вряд-ли согласится на такой смелый эксперимент, поскольку ей нравятся сдержанные оттенки, позволяющие выглядеть элегантно и женственно.



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