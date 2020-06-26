Адвокат семьи Захарова ответил на слова о «космической» компенсации от Ефремова

26.06.2020, 19:08, Новости дня

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не требовала от актера никаких компенсаций, сообщил адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.

«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес», – сказал адвокат ТАСС.

Кроме того, не было ни одной встречи с представителями актера, ни требований с его стороны.

«При этом я соглашался встретиться с адвокатом господина Ефремова в ответ на его предложение. Но я сразу четко высказал позицию моих доверителей о том, что им не нужна компенсация, после чего он от встречи отказался», – сказал Добровинский.

Он подчеркнул, что родственники Захарова изначально отказывались от компенсаций. «Их позиция неизменна. Мы ждем только суда», – отметил защитник.

В комментарии RT Добровинский добавил, что семья сочла оскорблением слова адвоката Эльмана Пашаева о «космической» сумме в качестве компенсации. Адвокат напомнил, что сторона защиты Ефремова на прошлой неделе согласилась с нежеланием потерпевших принимать компенсацию, однако продолжает спекулировать на этой теме.

До этого Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что если бы потерпевшей стороне «нормально объясняли», чем «это все закончится», семья погибшего Сергея Захарова не отказывалась бы от финансовой помощи.

Он подчеркнул, что выплата компенсации не означает освобождения от уголовной ответственности.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Пашаев сообщил, что семья Захарова не идет на контакт.