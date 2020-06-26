Олимпийская чемпионка предсказала рост активности голосования к 1 июля

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26.06.2020, 19:08, Новости дня

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарке из Великого Новгорода Нина Трофимова предположила, что наиболее активно граждане станут голосовать 1 июля.

Трофимова проголосовала вместе с дочерью на избирательном участке в средней школе №21, передают «53 новости».

Нина Юрьевна рассказала, что на избирательном участке она увидела именно то, что ожидала: строгий контроль за безопасностью во время пандемии коронавируса с выдачей перчаток и масок и дистанционным предъявлением паспорта, всю возможную информацию о поправках в Конституцию для граждан.

«Людей оказалось немного, но, конечно же, влияет жара. Да и народ у нас привык голосовать в последний день, а не накануне», – отметила Нина Трофимова.

По ее словам, одним из интересных отличий нынешнего голосования стала возможность сделать это на выходе из своего подъезда во дворе, куда приезжают УИК и наблюдатели. Также, хотя с одной стороны расходы на проведение голосования выросли из-за того, что они растянуты по времени до 1 июля, зато это позволит избежать одномоментного скопления граждан в последний день.

Также олимпийская чемпионка отдала свой голос в поддержку Боровичей как кандидата на присвоение звания «Город трудовой доблести».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В пятницу в Сети появились данные экзитполов по голосованию, согласно которым из общего числа проголосовавших на данный момент 78,6% поддержали изменения в Основном законе.



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