Мнение: Протесты в США и коронавирус

26.06.2020, 19:06, Разное

О влиянии протестов в США на рост заболеваемости коронавирусом.

За последнюю неделю резко пошел вверх как показатель заболеваемости, так и показатель смертности.

Как не трудно догадаться, причиной стали массовые протесты и полное забитие на какие-либо меры социального дистанцирования.

Официальные органы уже заявляют, что реальное число заболевших в США может достигать 20 млн. человек.

Власти США заявили, что реальное число заболевших коронавирусом в стране может быть в десять раз выше, чем сообщается официально. Как считают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Сovid-19 могут быть заражены до 20 млн американцев – при том, что сейчас число диагнозов оценивается в 2,4 млн.

Глава СDC Роберт Редфилд сообщил, что такие оценки сделаны после изучения анализов крови, собранных по всей стране, и обнаружения в них антител к коронавирусу. Он также отметил, что сейчас США переживают новый всплеск распространения заболевания, и добавил, что Covid-19 особенно часто находят у молодых людей на юге и западе страны.

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В последние дни многие американские штаты, в том числе Флорида и Техас, поставили рекорды по числу новых диагнозов, зарегистрированных за один день.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в связи с новой вспышкой заболевания планы возобновления работы экономики штата приостановлены: власти пока не позволят вернуться к работе расположенным там компаниям и промышленным предприятиям. "Эта временная пауза поможет нашему штату сдержать распространение инфекции до момента, пока мы сможем безопасно приступить к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", – сказал Эбботт.

По последним данным, в США от коронавируса скончались 125,7 тыс. человек, более 663 тыс. выздоровели.

https://www.bbc.com/russian/news-53188027 – цинк



На этом графике отлично видно, что как раз с конца мая (когда начались протесты из-за убийства Джорджа Флойда) пошел резкий рост заболеваемости.

Очевидно, что при продолжении протестов (а вероятность этого велика), до ноября США успеют поставить еще целый ряд печальных рекордов как по заболевшим, так и по умершим.