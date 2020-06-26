 

Мнение: На паперти?

26.06.2020, 18:55, Разное

Ходить на голосование нет смысла. Это не я говою, это  Памфилова сказала, глава ЦИК.  А само голосование по обнулению путинских сроков – это путинская милость народу. Только и всего. Мол, так и быть, проголосуйте, продемонстрируйте, что вся страна, плечом к плечу, все, как один за обнуление… Но смысла в этом нет.

Но что-то пошло не так….

Чем больше в интернете фотографий избиркомов – тем больше это действие, которое называется "голосованием",  напоминает мне выспрашивание подаяний в виде голосов россиян.

Это только у меня такие ассоциации, что избиркомы на улицах в городах и весях страны похожи на нищих на паперти?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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