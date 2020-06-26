Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

26.06.2020, 18:54, Новости дня

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Как сообщает "Вечерняя Казань", прокуратура будет обжаловать это решение.

Жителя Бугульмы освободили прямо в зале суда. Состава преступления в его действиях суд не увидел, хотя мужчина сам рассказал, что поссорился с женой и сорвал зло на ребенке.

Девочка попала в больницу в октябре прошлого года. Осмотрев ее, врачи обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия. Они сообщили об этом в полицию.

Сперва отец ребенка заявил, что нанес дочери травмы случайно, меняя подгузник, но потом признался в насилии. Однако он указал, что надругался над ребенком не ради сексуального удовлетворения – "просто психанул".

В отношении мужчины возбудили дело по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего (статья 132 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, однако подозреваемого отправили под домашний арест.

Прокуратура с освобождением мужчины не согласна. Там утверждают, что экспертиза дала однозначный ответ о том, что произошло с ребенком.

"Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя", – сообщил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин.

Стоит отметить, что в семье освобожденного мужчины помимо пострадавшей девочки воспитываются еще двое старших детей.