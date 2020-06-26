 

Зеленский признался в “безумной” вере

26.06.2020, 18:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление — он уверен, что страна вернет себе временно "оккупированный" Крым. Такое признание было сделано им во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

"Мы всех вернем — и Крым, и людей. Мы в это верим безумно", — сообщил Зеленский.

В Херсоне украинскому президенту подарили крымско-татарский флаг и пожелали поднять его в Крыму, сообщает УНИАН. Зеленский отметил, что сохранит презент, разместит его у себя в кабинете, чтобы каждый день помнить о полуострове. "Мы поднимем в Крыму именно этот флаг", — сообщил президент.

Намерение Владимира Зеленского прокомментировал глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его словам, обещание украинского президента является пустым.

Умеров посоветовал Зеленскому уделять больше внимания суверенитету и символике своей страны. По его словам, украинский лидер опоздал, как и его предшественники, поскольку крымско-татарский флаг с 2014 года поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках. Эйваз отметил, что все крымчане воспринимают это радостно, сообщает РИА Новости.

С 2010 года 26 июня крымские татары отмечают День крымско-татарского флага, который представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой.



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