 

Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

26.06.2020, 18:54, Новости дня

Нетривиальный способ протеста против социального неравенства выбрал гостивший в Минске уроженец Архангельской области: 26-летний мужчина справил нужду на припаркованный Lamborghini Aventador, а затем разбил в машине стекла, и затушил сигарету о сидение. Хулиган попал в объектив камеры наблюдения и вскоре был задержан.

 

Стихийную протестную акцию гражданин РФ провел днем 24 июня на проспекте Независимости. Перед этим молодой человек порядочно выпил, алкоголь, очевидно, и пробудил в нем великого уравнителя. Попавшийся под горячую руку суперкар принял множество ударов судьбы, представшей в виде мусорного бака, и остался без стекол. Забравшийся в салон борец за равноправие неспешно выкурил сигарету, напоследок затушив ее о сидение.

Подоспевший наряд задержал злоумышленника, который открыто заявил, что таким образом выразил протест социальному неравенству. Молодого человека отправили в изолятор, не исключено, что помимо хулиганства ему вменят в вину попытку угона.

Сумму причиненного Lamborghini ущерба владелец оценил в 75 с лишним тысяч белорусских рублей (почти 2,2 миллиона российских). Стоимость нового спорткара составляет почти 350 тысяч долларов.



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