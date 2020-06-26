Украина сдала в концессию первый морской порт

26.06.2020, 18:53, Новости дня

26 июня в присутствии президента Украины Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры и компания “Рисоил-Херсон” подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Согласно договору, компания-концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Помимо этого, более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру.

“Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт. Для самого предприятия это означает не только стабильное дальнейшее развитие и рабочие места для людей, но и благополучие всего города и региона. Благодаря модернизации порта Херсона мы создадим благоприятные условия для роста экономики страны. Мы планировали подписать концессионные договоры портов Ольвия и Херсон в один день, но карантин внес свои коррективы. Однако, несмотря на различные обстоятельства, пройдя этот непростой путь, сегодня мы доводим работу до конца. Вместе с тем концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт”, – подчеркнул Криклий.

Отмечается, что “Рисоил-Херсон” получает исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Срок действия концессии – 30 лет.

Концессионер, в частности, обязуется ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода, в течение первых 3,5 года с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн грн, а в течение первых 10 лет – еще дополнительно не менее 62 млн грн, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, а также обеспечить непрерывную деятельность порта.

“Рисоил-Херсон” – это консорциум в составе “Петр Ойл энд Кемикалс”, входящей в группу компаний Georgian Іndustrial Group и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария).

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания “Рисоил-Херсон”.

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Инициатором подачи иска в суд выступила “Специальная компания морской порт Херсон”.

14 февраля стало известно, что суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.