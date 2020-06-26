Мнение: Моё видение одной картины

26.06.2020, 18:50, Разное

Марк Шагал "Шабат".

Моисей Моисеич с Соломоном и с остальной кагалою за минуту до приезда Егорушки со компанией. На столе последний засохший пряник, жадно поглощаемый глазами пацаненком за столом. Он предчувствует, что сие лакомство ему не достанется.

Моисей Моисеич внимательно изучает щели в полу и думает, в какой способ выудить двугривенный закатившийся под доски, но так, чтобы не видел младший брат. Соломон, в глубокой задумчивости, положил голову на спинку стула и изумленно думает, кой бес подтолкнул его руку бросить деньги в печку?! Это изумление не покинет его до конца жизни. Через секунду заскрипит бричка…

Аника