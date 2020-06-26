 

Стивен Биган выступил на конференции по случаю 20-летия Сообщества демократий

26.06.2020, 18:26, Новости дня

Стивен Биган, заместитель госсекретаря США, выступил в пятницу на Виртуальной конференции, которая проводилась по случаю 20-летия Сообщества демократий, и была организована правительством Румынии. Об этом сообщила Морган Ортагус, официальный представитель Госдепартамента.

Сообщество демократий – межправительственная коалиция государств, учрежденная в 2000 году США и Польшей для продвижения и защиты демократических принципов, изложенных в Варшавской декларации.

По словам Ортагус, Стивен Биган в своем выступлении заявил о необходимости работать совместно со странами-союзницами, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами для продвижения мер по противодействию пандемии COVID-19 с учетом демократических принципов и уважения прав человека и основных гражданских свобод.

Соединенные Штаты высоко ценят свое участие в работе Сообщества демократий, говорится в сообщении Госдепартамента.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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