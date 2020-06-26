Суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно и штрафу. Его признали виновным в мошенничестве

26.06.2020, 18:25, Новости дня

Мещанский суд Москвы приговорил художественного руководителя “Гоголь-центра” Кирилла Серебренникова и других фигурантов по делу АНО “Седьмая студия”. Такое решение приняла судья Олеся Менделеева.

Серебренников получил три года условно, 800 тысяч штрафа и три года испытательного срока. Он должен не менять место жительства и встать на учет.

Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч штрафа.

Алексей Малобродский – два года условно и 300 тысяч штрафа.

Софья Апфельбаум – 100 тысяч штрафа, от выплаты которого ее освободили.

“Оценив доказательства, суд находит их допустимыми и подтверждающими вину как Серебренникова, Итина и Малобродского по части 4 статьи 159 УК (мошенничество), так и Апфельбаум – по части 1 статьи 293 УК (халатность)”, – отметила судья Олеся Менделеева.

Суд постановил, что обвиняемые присвоили себе почти 129 миллионов рублей.

Адвокат Серебренникова сообщил, что будет обжаловать приговор. Сам режиссер заявил после приговора, что он “не доволен и не счастлив”, что ему дали условный срок вместо реального.

Телеканал Настоящее Время вел спецэфир от здания суда:

Часть 2

Часть 1

22 июня прокурор запросил:

Шесть лет и штраф в 800 тысяч рублей для Серебренникова.

Пять лет и 300 тысяч рублей штрафа – для бывшего продюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского.

Четыре года колонии и штрафы в 200 тысяч рублей – для гендиректора Юрия Итина и экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум.

Обвинение также просило лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания. Прокурор попросил до погашения ущерба оставить под арестом имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Серебренникова.

Все предъявленные обвинения подсудимые отвергают.

Кто выступает в поддержку Серебренникова

“За 20 лет, что он работает, он поставил 60 спектаклей и 15 фильмов, у него огромное количество учеников, он трудоголик, фанат, который предан своему искусству и ремеслу. Человек, который так работает, не может ничего воровать”, – заявила в эфире Настоящего Времени режиссер Любовь Аркус:

“Кирилл – человек честный, колкий, непушистый. Кому-то это, наверное, не понравилось”, – сказал режиссер Юрий Быков в эфире Настоящего Времени.

“Совершенно несправедливое обвинение в адрес людей, которых я знаю и которые делали действительно большое искусство и делают его. И занимаются только этим”, – заявил актер Анатолий Белый.

“Это глумление не должно оставаться главным театральным событием России. А так и будет, если мы позволим Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум посадить”. Деятели культуры запустили онлайн-марафон #АНТИПРОЦЕСС в поддержку Кирилла Серебренникова:

Дело “Седьмой студии”

Судебный процесс по делу “Седьмой студии” начался в октябре 2018 года. Всем фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Апфельбаум и Итин участвовали в хищении 133 млн рублей, полученных из бюджета на проекты “Платформа” и “Седьмая студия” в 2011–2014 годах.​ Фигуранты дела отказались признавать вину в хищении бюджетных средств и всегда утверждали, что, напротив, вкладывали в проекты в том числе собственные деньги.

По этому делу провели три экспертизы, в том числе независимую, которая подтвердила, что участники “вкладывали в проекты в том числе собственные деньги” и “никто ничего не украл”. По данным независимых экспертов, расходы проекта “Платформа” действительно были больше, чем выделенный Минкультом грант (216 млн рублей): с учетом налогов сумма затрат значительно превысила 300 млн рублей.

Третью экспертизу после независимой запросило обвинение. Результаты были оглашены на слушаниях 1 июня 2020 года. В этих документах говорится, что государству был нанесен ущерб в 129 млн рублей. Адвокат Ирина Поверинова, защищающая экс-чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум, отмечала, что экспертиза, с точки зрения защиты, “проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта”.