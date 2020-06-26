Лукашенко заявил об изменении Конституции Беларуси через два года

26.06.2020, 18:25, Новости дня

Изменения в Конституцию Беларуси могут быть внесены в ближайшие два года, заявил президент Лукашенко во время посещения предприятия “Белкалий-Мигао” в Солигорске. Он отметил, что перемены в стране будут обязательно “и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции”.

“Я, конечно, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как некоторые предлагают, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен”, – цитирует белорусского президента государственное агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что ему уже представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако изменения его не удовлетворили. “Конституция – Основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать”.

По его словам, новый Основной закон будет приниматься на референдуме, в нем будет прописано “перераспределение полномочий наверху”. До этого времени Лукашенко пообещал много сделать “в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора”. По его словам, местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что “на месте им виднее”.

“Мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои “альтернативщики”, через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны”, – сказал действующий президент.

Лукашенко отметил, что возвращение к Конституции образца 1994 года, которое инициирует потенциальный кандидат в президенты, арестованный Виктор Бабарико, – “это движение назад”.

“Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые “альтернативные” ни предлагали: “Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию”. Может, кому-то хочется вернуть – пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад”, – объяснил свою логику Лукашенко.

Он в очередной раз заявил, что не допустит в стране майданов, а революций в Беларуси быть не может. По его словам, лимит революций исчерпали, революционеров в стране нет, “а вот “майданутых” у нас хватает”. “Майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит – к разрушению страны, – уверен Лукашенко. – Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят”.

Сотрудникам “Белкалия” он заявил, что не просит, чтобы его поддержали на выборах: “Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента”, – сказал Лукашенко.

Конституция независимой Беларуси была создана в 1994 году и изменена в 1996 и 2004 годах на референдумах, инициированных Лукашенко.

После референдума 1996 года, получившего название “конституционный переворот”, президент получил право распускать парламент, назначать судей Конституционного суда, издавать декреты, равные по силе законам. Из законопроекта была исключена норма, согласно которой президент мог быть отправлен в отставку из-за нарушения Конституции. Фактически республика превращалась в президентскую. Референдум прошел с многочисленными нарушениями. Против его проведения выступали Верховный совет и Конституционный суд. Несколько министров, а также глава Конституционного суда подали в отставку, глава ЦИК, не согласившийся с проведением референдума, был снят с должности.

Во время референдума в 2004 году из Конституции исчезло утверждение о том, что президент не может избираться более чем на два срока.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В стране завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на президентский пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика.