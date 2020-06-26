 

Кайли Дженнер устроила вечеринку, но никого на нее не позвала: фото праздника в духе времени

26.06.2020, 18:20, Разное

В марте Кайли анонсировала выход новой коллекции Kylie Cosmetics. На этот раз она пригласила к сотрудничеству свою сестру Кендалл. Неделю назад Дженнер представили рекламную кампанию совместной коллекции косметики, а завтра продукты должны поступить уже в продажу.

Обычно запуск коллекции Кайли отмечает с размахом, но пандемия внесла свои коррективы. Семейство Кардашьян-Дженнер крайне серьезно относится к сложившейся в мире ситуации и старается придерживаться всех новых правил – от снижения социальных контактов до соблюдения дистанции при общении. Поэтому вечеринку Кайли устроила только для себя! Инфлюенсер пригласила известного в Голливуде декоратора, чтобы та оформила домашний бар и кинотеатр Кайли в соответствии с поводом.

Так везде появились брендированные пакеты для попкорна, печенье и макарон с логотипом марки Кайли и другие праздничные элементы. Пока всем этим великолепием смогла насладиться только сама Дженнер и ее дочка Сторми, но есть надежда, что завтра к Кайли смогут все-таки присоединиться ее сестры и пара самых близких подруг.

Напомним, компанию Kylie Cosmetics Кайли Дженнер создала в 2015 году. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Дрон от Omni сможет дезинфицировать большие территории от коронавируса

14.04 / В Москве двое мужчин похитили студента

22.05 / Отправивший Гагарина в космос ученый празднует столетие

16.05 / Мнение: Совок и мигранты: три взаимоисключающих мифа

01.05 / Доктор Малышева дала советы по сохранению психического здоровья и пожаловалась на сильный кашель

31.05 / Астролог Мещёрская назвала шансы воссоединения Прилучного и Муцениеце

25.06 / Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

25.05 / Мнение: Опознан “Хунгуз”

03.05 / Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости

02.05 / Актриса Татьяна Васильева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска